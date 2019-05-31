Diyarbakır’da bir terörist yakalandı

Diyarbakır’da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bir terörist yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde daha önce terör dosyalarında adı geçen ancak kod adı ile faaliyet yürütmesi nedeniyle kimliği tespit edilemeyen, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği, medrese eğitimi almasından dolayı terör örgütü adına komite kurarak bu komiteye önderlik ettiği, Kobani ve Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdiği tespit edilen ’Adil Xoca’ kod adlı B.A. isimli teröristin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır ili Sur ilçesinde belirlenen adreste Sur ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarının da desteğiyle yapılan operasyonda; Adil Xoca kod adlı B.A. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir’’ denildi.