Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca iç güvenlik operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Operasyonda, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.