Diyarbakır’da bir silahlı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.30 Temmuz 2019 Salı 22:58
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçekırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.
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