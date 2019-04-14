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Diyarbakır’da bir ilk, Garaj İndirim Günleri başladı

Ekonomiye destek veren Ceylan Karavil Park AVM, Garaj İndirim Günleri etkinliğiyle dev indirim günlerini başlattı.

14 Nisan 2019 Pazar 11:59
Diyarbakır’da bir ilk, Garaj İndirim Günleri başladı

Ekonomiye destek veren Ceylan Karavil Park AVM, Garaj İndirim Günleri etkinliğiyle dev indirim günlerini başlattı.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de dev indirim günleri başladı. Garaj İndirim Günleri etkinliği altında 13-21 Nisan arası AVM’nin otopark kısmında markalar tezgah açtı, dev indirim günleri başladı. Garaj İndirim Günleri’ni vatandaşlar yoğun ilgiyle karşılarken ilk günlerde satışlar tavan yaptı. Ekonomiye destek amaçlı başlatılan Garaj İndirim Günleri vatandaş için her bütçeye ait ürünleri barındırıyor. Her mağazaya ait stantlarda etiketin yarı fiyatı, 3 al 2 öde, yüzde 50, 60, 70, 80, 90’na varan indirimlerle vatandaşların hizmetinde.



“Vatandaş çok mutlu, alışveriş yapıyor”


Ceylan Karavil Park AVM’de gelinlik ve abiye mağaza sahibi Buket Bağısak, katılımın çok iyi olduğunu ve vatandaşların mutlu olarak alışveriş yaptığını dile getirdi. Bağısak, “Katılım çok iyi, markalar çok iyi, indirimler çok çok iyi kesinlikle bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Örneğin bin 500 liralık bir abiyeyi 400 liraya alabiliyorsunuz, 3 bin 500 liralık bir gelinliği 750 liraya sahip olabiliyorsunuz, bence bütün müşterilerin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Katılım çok yüksek, vatandaş çok mutlu alışveriş yapıyor. En azında ekonomiye can katma amaçlı bir çalışma ve çok da iyi” dedi.


Optik mağazası yetkilisi Elif Meryem Güray ise etkinliğin Diyarbakır’da ilk kez yapılmasının kendilerine heyecan kattığını ve talebin çok iyi olduğunu söyledi. Güray, “Biz bu durumu çok iyi karşıladık, öncesinde gördüğünüz gibi ortam çok güzel, kalabalık müşteriler talep çok iyi bir kere. Diyarbakır’da ilk kez yapılması hepimize heyecan kattı. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum, müşterilerin talepleri çok çok iyi. Bizde dolaştık esnaf olarak, ekibimde dolaştı, her şey çok güzel teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Garaj İndirim Günü’nü ilk defa burada görüyorum”


Garaj İndirim Günleri’nde alışveriş yapmaya gelen Günay Pınar, Garaj İndirim Günü etkinliğini ilk defa gördüğünü söyledi. Pınar, “Ben bugün buraya alışveriş yapmaya geldim. İnanılmaz kampanyalar var şu anda, yani Ceylan Karavil Park AVM’nin yaptığı inanılmaz bir kampanya. Garaj İndirim Günü’nü ilk defa burada görüyorum. Şu anda 3 al 2 öde kampanyası mevcut inanılmaz bir kampanya herkese tavsiye ediyorum. Üst kattaki mağazalarda fiyatlar farklı burada farklı, burada daha çok indirim var, çok mutluyuz. Nevresim aldım eşim istedi onun için aldım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 11:59
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