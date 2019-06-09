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Diyarbakır’da bir garip hırsızlık olayı

Diyarbakır’da, sahibinin bankamatiğe gittiği iş yeri, 12 yaşındaki bir çocuk tarafından soyuldu.

09 Haziran 2019 Pazar 13:00
Diyarbakır’da bir garip hırsızlık olayı

Diyarbakır’da, sahibinin bankamatiğe gittiği iş yeri, 12 yaşındaki bir çocuk tarafından soyuldu. Parmak izi bırakmamak için bilgisayarın kablosunu ağzı ile çıkartmaya çalışan çocuk, başarılı olmayınca, kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.


Olay, yaklaşık bir hafta önce Kayapınar ilçesinde bulunan yeni stadyum civarındaki bir iş yerinde meydana geldi. Telefon aksesuarı satan Abdullah Cangir isimli esnaf, iş yerinin kapısını kapatıp para çekmek için yakında bulunan bir bankamatiğe gitti. Bu sırada 12 yaşındaki bir çocuk, dışarıdan iş yerini gözetledikten sonra kapıyı zorlayıp içeri girdi. Hemen kasaya yönelen çocuk, çekmecede bulunan parayı aldıktan sonra tezgahtaki bilgisayarı almaya çalıştı. Bu sırada parmak izi bırakmamak için bağlantı kablolarını ağzı ile çıkarmaya çalışan çocuk, dükkanın önünden birinin geçmesi sonucu paniğe kapılarak bilgisayarı almadan dışarı çıktı.


Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:00
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