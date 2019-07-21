0553 313 94 23

Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 05:28
Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı.


Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 902. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilirken 1 özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen 2 kişi göz altına alındı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı polise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken teröristin bulunduğu evde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 05:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı
    1. Şile yolunda trafik kazası: 2 ölü 5..
    2. Diyarbakır’da bir eve düzenlenen..
    3. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafik..
    4. New York'ta Osmanlı mahallesi turu
    5. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama..
    6. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    7. Elazığ'da ev yangını
    8. İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege..
    9. Cocu'dan 'Ali Koç' açıklaması!
    10. GÜNCELLEME - 2 Konya'da iki otomobil..
    11. Irak'ta Haşdi Şabi'ye 'kimliği..
    12. Kurban ibadetinizi tehlikeye atmayın!..
    13. Hamas'tan İran ziyareti
    14. Servisle otomobilin çarpıştığı kazada..
    15. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    16. Rumlardan KKTC tarafına molotof’lu..
    17. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “büyük..
    18. Traktör kazasında baba öldü oğlu..
    19. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    20. British Airways'in Kahire uçuşlarını..
    21. Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
    22. Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2..
    23. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    24. İran'da reformistler seçimleri boykot..
    25. İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de..
    26. Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya..
    27. Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım'..
    28. Görevine başlayan Emniyet Genel Müdürü..
    29. Obama'dan Trump'a eleştiri
    30. GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil..
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Türkiye için harekete geçti!
    ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Türkiye için harekete geçti!
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor