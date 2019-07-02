Diyarbakır’da bebeğin feci ölümü Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.

Olay, dün Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki Zeynep Arslan’ın üzerine televizyon düştü. Olay sonrası aile, küçük kızı hastaneye kaldırdı. Talihsiz Zeynep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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