Diyarbakır’da bebeğin feci ölümü
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.02 Temmuz 2019 Salı 12:50
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, üzerine televizyon düşen 1 yaşındaki Zeynep Arslan hayatını kaybetti.
Olay, dün Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 1 yaşındaki Zeynep Arslan’ın üzerine televizyon düştü. Olay sonrası aile, küçük kızı hastaneye kaldırdı. Talihsiz Zeynep, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YORUM YAZ