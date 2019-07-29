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Diyarbakır'da barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

Hayvansever Filiz Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti- Görüntüleri basınla paylaşan Kaya:- "Araçta bir sürü ölü köpek vardı. Maalesef yavru köpekler parçalanmış. Ya açlıktan ya da hiçbir bilgisi olmayan veterinerden dolayı ölüyorlar. Artık bu katliama dur denilmesi gerekiyor"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
Diyarbakır'da barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı hayvansever bir kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü cep telefonuyla kaydederek, basınla paylaştı.

Avusturya'da yaşayan hayvansever Filiz Kaya, yaklaşık 1,5 ay önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait barınakta hayvanlara iyi bakılmadığı ihbarını aldı.

Bu konuda belediye yetkilileriyle görüşen Kaya, şartlarda iyileştirme yapılacağı sözünü aldı.

Şartların düzelmediğini ve hayvan ölümlerinin arttığını öğrenen Kaya, geçen hafta yeniden Türkiye'ye geldi.

Ölü köpeklerin Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu'na götürüleceğini öğrenen Kaya, söz konusu istasyon önünde bekledi.

İstasyona giren aracın kasasındaki poşetleri açan ve ölü köpekleri gören Kaya, görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.

- "Bu katliama dur deyin"

Görüntüleri basınla paylaşan Kaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta 50'den fazla ölümün gerçekleştiğini, sadece bir günde ise 15 ölüm olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kapısında 2 saat beklediği Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gelen aracın içindeki poşetlere baktığını anlatan Kaya, "Araçta bir sürü ölü köpek vardı. Maalesef yavru köpekler parçalanmış. Aç oldukları için yavruları yemişler." dedi.

Kaya, hayvan ölümlerinin çok acı bir durum olduğunu dile getirerek, geçen hafta belediye yetkilileriyle görüştüğünü, kendisine bu konuda iyileşme olacağının söylendiğini aktardı.

"Ya açlıktan ya da hiçbir bilgisi olmayan veterinerden dolayı ölüyorlar." diyen Kaya, şunları ileri sürdü:

"Kısırlaştırma yapamıyor, bu hayvanlar üzerinde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Fazla anestezi veriyorlar veya kan kaybından ölüyorlar. Bir günde 50 köpeğin ölmesi ne demek? Bu korkunç bir rakam. Artık bu katliama dur denilmesi gerekiyor. Hayvanlar umurlarında değil, vicdan, merhamet olmadığı için fark etmiyor. Orada zehir elime geçti. Ankara'ya tahlil için gönderdim. Maalesef çok kuvvetli bir zehir çıktı."

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

- Belediyeden açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır da hayvanların öldürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görüntülenen hayvanların boğuşurken birbirini öldürdüklerini savundu.

İddialar üzerine hayvan ölülerini incelenmek üzere Elazığ’a göndereceklerini belirten Saçaklıdır, otopsi sonucunu daha sonra basınla paylaşacaklarını ifade etti.

Barınaktaki hayvanların aç bırakıldığı iddiasının da doğru olmadığını dile getiren Saçaklıdır, "Askeri tesislerle protokol yapıldı. Günde üç öğün yemekler alınıyor, arındırılarak hayvanlara veriliyor. Ayrıca kendi bütçemizden mama alıyoruz. Bu barınak 10 yıl önceki barınak. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle ortak proje yapıldı. O alanı daha modern hale getireceğiz. Ayrıca şehrin 110 noktasına yem ve su kapları bırakacağız. Bu şehri hayvan dostu kent yapma amacındayız. Hayvan mezarlığı projemizi meclisimizden geçirip uygulamaya alacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
  1. Diyarbakır
  2. Hayvanların öldürüldüğü iddası

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