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Diyarbakır’da avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da 5 gün önce çıkan ve bir avukatın ölümüne neden olan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:05
Diyarbakır’da avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da 5 gün önce çıkan ve bir avukatın ölümüne neden olan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, 22 Haziran gecesi merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir eğlence mekanında gece saat 02.30’da meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple mekanda iki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Yaşanan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Eğlence merkezindekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı avukata olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay anının görüntüleri ortaya çıktı


Genç avukatın ölümüne neden olan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Gece yarısı yaşanan görüntülerde bir eğlence merkezinden gruptan biri, yanındaki şahsı zorla araca bindiriyor. Bu sırada yolun diğer tarafında diğer grubun ise kavga ettiği görülüyor. Burada çıkan silahlı kavgada iki kişinin yere düştüğü görünen görüntülerde daha sonra eğlence mekanın önündeki gruptan biri bu bölgeye koşuyor. Eğlence mekanından çıkan ve caddede bulunan kişiler daha sonra bir araya gelip koşar adımlarla uzaklaştığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:05
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