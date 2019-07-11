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Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır’da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı 11 kurşun sıkarak öldüren tutuklu sanık doktor Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır’da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı 11 kurşun sıkarak öldüren tutuklu sanık doktor Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs’ta merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini öldüren sanık Mesut Issı hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Issı’nın, olayın yaşandığı gün çocuklarının okul gösterisine gittikleri belirtilen iddianamede, gösteriden sonra maktulün çocuklarını görüşmeleri için şüpheliye vererek aracın yanından ayrıldığı, şüphelinin elinde tabanca ile maktulün arkasından koşarak silahla öldürdüğü ve ardından olayda kullandığı silahla gidip teslim olduğu ifadesine yer verildi.



11 giriş ve 11 mermi çekirdeği çıkış tespit edildi


Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde hazırlanan otopsi raporununda yer aldığı iddianamede, Müzeyyen Boylu Issı’nın vücudunda öldürücü nitelikte 11 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 11 çıkış yarası tespit edilirken, ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve kaburga kemik kırıkları, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.



Maktulü canavarca hisle öldürdü


Sanığın ifadesinde, öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, olaydan pişman olduğunu belirttiği ifade edilen iddianamede, şüpheli haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalıştığı aktarıldı. Olayın oluş şekli, olaydan önce tartışmanın olmadığı ve geçmişte yaşadığı korkusu sebebiyle ruhsatsız silah taşımasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu bildirilen iddianamede şüphelinin, silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığı, yanından ayrıldığı eşinin peşinden koşması, öldürücü nitelikte 11 el ateş etmesi, 2 el giriş yarasının yakın atış olmasından maktulü canavarca hisle öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulandı.


İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
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