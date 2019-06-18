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Diyarbakır’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski Mardin ve eski Siverek yolunda başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor.

18 Haziran 2019 Salı 15:48
Diyarbakır’da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski Mardin ve eski Siverek yolunda başlatılan asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışma kapsamında eski Mardin yoluna 5 bin eski Siverek yoluna ise 6 bin ton olmak üzere 11 bin ton asfalt serilecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sur ilçesinde bulunan eski Mardin yolu ve Bağlar ilçesinde bulunan eski Siverek yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. İki hafta içinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında 11 bin ton sıcak asfalt serilecek.


Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, asfalt çalışmalarına paralel olarak kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını da sürdürürken, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kasım Yalçın, asfaltlama çalışmalarına eski Mardin Yolu’nda başlattıklarını söyledi. İlk etapta altyapı düzenlemesini yaptıklarını anlatan Yalçın, 2 bin 330 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Yalçın, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte toplamda 5 bin ton asfalt serileceğini belirtti. Asfalt çalışmalarıyla paralel olarak kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını da yürüttüklerini bildiren Yalçın, çalışmaları iki hafta içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bağlar ilçe sınırları içerisindeki eski Siverek yolunda da sıcak asfalt çalışması başlattıklarını aktaran Yalçın, 4 kilometre uzunluğundaki yolda yaklaşık 6 bin ton asfalt serileceğini kaydetti. Çalışmayı 15 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yalçın, şehir merkezi ile birlikte dış ilçelere bağlı kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:48
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