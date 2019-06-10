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Diyarbakır’da arı saldırısı alarmı

Diyarbakır’da arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
Diyarbakır’da arı saldırısı alarmı

Diyarbakır’da arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı. Kaza sonrası binlerce arı kovandan çıkarken, sağlık görevlileri arıların soktuğu vatandaşları tedavi etmek için alarma geçti.


Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 13 KC 303 plakalı pikap arı kovanlarını taşımak için yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü ilk önce refüje çarparak takla attı. Refüjde bulunan direğe çarparak duran araçta bulunan arılar etrafa dağıldı. Kaza nedeni ile kovandan çıkan arılar, çevredeki vatandaşları soktu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, arıların soktuğu vatandaşları tedavi etti.


Öte yandan kaza nedeni ile hafif yaralanan iki kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeni ile yola savrulan arı kovanları toplanıp başka bir araca yüklendi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:59
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