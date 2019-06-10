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Diyarbakır'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kazanın ardından olay yerine gelen uzman ekip, giydikleri file maskeli arıcı kıyafetiyle kovanları başka bir araca yükledi

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
Diyarbakır'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Baran yönetimindeki 13 KC 303 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolunun Doğum Hastanesi köprülü kavşağı mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada araçtaki Rüstem Yalçın ve Celadin Gülmak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen uzman ekip, giydikleri file maskeli arıcı kıyafetiyle kaza yapan kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.

Kaza dolayısıyla tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan kara yolu çalışmanın ardından açıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:50
  1. 2 Yaralı
  2. Arı Kovanı
  3. Diyarbakır
  4. kaza

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