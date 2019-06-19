DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya, "Anne ölümleri eskiden çok fazlaydı ama son yıllarda oldukça azaldı. Eğitimler ve tedaviler sayesinde anne ve bebek ölümleri daha da azalacak." dedi.

Diyarbakır'da "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı" gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, bir otelde gerçekleştirilen ve 9 ilde görevli sağlık personelinin katıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarımızda belki de bir çocuğu annesiz, bir anneyi de evlatsız bırakmamış olacağız." diye konuştu.

- "Gebe kalan kadınları eğitmek lazım"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya ise anne ve bebek ölümlerinin, toplumun gelişmişlik düzeyiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Yalınkaya, annenin bebeğini, bebeğin ise annesini kaybetmesinin ömür boyu bir travmaya neden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Anne ölümleri eskiden çok fazlaydı ama son yıllarda oldukça azaldı. Eğitimler ve tedaviler sayesinde anne ve bebek ölümleri daha da azalacak. Özellikle önlenebilir anne ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. 'Önlenemez' denilen anne ölümlerinin ise sağlıkta yapılacak gelişmelerle azalacağını düşünüyorum. Gebe kalan kadınları eğitmek lazım. Sağlık çalışanlarının da koordineli çalışması, daha olumlu sonuçlar verecektir."

- "Erken doğan bebeklerde ölümler yüzde 20 oranında azaldı"

Doç. Dr. Sebahattin Kaya da, bebek ölümlerini azaltılması konusunda gebelik sürecinin önemine değindi.

Gebelik sürecinde anne adaylarının doktora düzenli olarak gitmesi konusunda tavsiyede bulunan Kaya, "Doğum gerçekleştirildikten sonra özellikle hastanede rutin kontrolleri yapılmalıdır. Anneler, bebekle ilgili bir sorun yaşandığında en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve anne sütü vermelidir. Yeni doğan yeni bakım imkanlarının gelişmesiyle erken doğan bebeklerde ölümler yüzde 20 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Seyfettin Sarıbaş, anne ve bebek ölümlerine ilişkin sunum yaptı.