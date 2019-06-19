0553 313 94 23

Diyarbakır'da "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya:- "Anne ölümleri eskiden çok fazlaydı ama son yıllarda oldukça azaldı. Eğitimler ve tedaviler sayesinde anne ve bebek ölümleri daha da azalacak"

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:39
Diyarbakır'da "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya, "Anne ölümleri eskiden çok fazlaydı ama son yıllarda oldukça azaldı. Eğitimler ve tedaviler sayesinde anne ve bebek ölümleri daha da azalacak." dedi.

Diyarbakır'da "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı" gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, bir otelde gerçekleştirilen ve 9 ilde görevli sağlık personelinin katıldığı çalıştayda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarımızda belki de bir çocuğu annesiz, bir anneyi de evlatsız bırakmamış olacağız." diye konuştu.

- "Gebe kalan kadınları eğitmek lazım"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya ise anne ve bebek ölümlerinin, toplumun gelişmişlik düzeyiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Yalınkaya, annenin bebeğini, bebeğin ise annesini kaybetmesinin ömür boyu bir travmaya neden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Anne ölümleri eskiden çok fazlaydı ama son yıllarda oldukça azaldı. Eğitimler ve tedaviler sayesinde anne ve bebek ölümleri daha da azalacak. Özellikle önlenebilir anne ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. 'Önlenemez' denilen anne ölümlerinin ise sağlıkta yapılacak gelişmelerle azalacağını düşünüyorum. Gebe kalan kadınları eğitmek lazım. Sağlık çalışanlarının da koordineli çalışması, daha olumlu sonuçlar verecektir."

- "Erken doğan bebeklerde ölümler yüzde 20 oranında azaldı"

Doç. Dr. Sebahattin Kaya da, bebek ölümlerini azaltılması konusunda gebelik sürecinin önemine değindi.

Gebelik sürecinde anne adaylarının doktora düzenli olarak gitmesi konusunda tavsiyede bulunan Kaya, "Doğum gerçekleştirildikten sonra özellikle hastanede rutin kontrolleri yapılmalıdır. Anneler, bebekle ilgili bir sorun yaşandığında en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli ve anne sütü vermelidir. Yeni doğan yeni bakım imkanlarının gelişmesiyle erken doğan bebeklerde ölümler yüzde 20 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Seyfettin Sarıbaş, anne ve bebek ölümlerine ilişkin sunum yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:39
  1. "Anne ve Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı"
  2. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlat katili baba, cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten adliyeye sevk edildi
    1. Evlat katili baba, cinayetten ve..
    2. Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı
    3. Quick Sigorta sponsorluğunda Finansal..
    4. Türkiye’nin ilk ’Anne Dostu’ özel..
    5. Kandıra köy yollarına 17 bin 650 ton..
    6. GRAFİKLİ - Hasan el-Benna'dan Muhammed..
    7. Kars’lı atlet Trabzon’da 4’üncü oldu
    8. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu..
    9. Avrupa halter şampiyonunun hayatı..
    10. Hentbol camiası yasta
    11. Akdeniz’de yoksul vatandaşların..
    12. "BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığı..
    13. Başkan Çiftçi, mahalle muhtarları ile..
    14. İsrail güçlerinin darp ettiği 60..
    15. ANALİZ - Muhammed Mursi: Kararlı bir..
    16. Huzurevi sakinleri türkülerle eğlendi
    17. Mersin’de Sosyal Politikalar Çalıştayı
    18. Hastaneye bağış yapan hayırseverlere..
    19. Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
    20. Tarsus’ta üzüm hasadı başladı
    21. İran’dan Avrupa’ya büyük rest!..
    22. KOSKEM 68 kişiyi kurtardı
    23. İnek hırsızlığı şüphelisi adliyede
    24. Bitlis’te EYP’ye basan bir kişi..
    25. Bakan Kurum sözünü tuttu,..
    26. Dolu yağışı tonlarca çileğe zarar verdi
    27. Trabzon'da hayatta kalma mücadelesi..
    28. Rekabet Kurulu kararları
    29. Samsun’da kavgada bıçaklı saldırı: 1..
    30. Burhaniye’de köylü kadınlara altın..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu