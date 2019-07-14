Diyarbakır’da anız yangınları devam ediyor Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, hasadı yapılan tarlada çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, hasadı yapılan tarlada çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Alancık ve Ballı Baba köyleri arasında bulunan tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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