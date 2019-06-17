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Diyarbakır’da alt yapısı olmayan mahalle

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar kanalizasyon sistemi olmadığı için salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
Diyarbakır’da alt yapısı olmayan mahalle

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar kanalizasyon sistemi olmadığı için salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Mahalleyi saran lağım sularının içinde oynayan çocuklarının hastalanmasından korkan mahalleliler, yetkililerin 7 yıldır devam eden bu soruna çözüm bulmasını istiyor.


Diyarbakı’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 7 yıldır kanalizasyon sistemi olmadığı için lağım suları arasında yaşam mücadelesi veriyor. Ekmek yaptıkları yerde de bulunan su nedeniyle çocuklarını sürekli hastaneye götürdüklerini, yaz aylarında mahallenin yaşanmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, kapı ve pencerelerini sürekli kapalı tutuyor. Çocuklar mahallede top sahası ve yeşil alan olmadığı için hayvan pislikleri ve lağım suları arasında top oynamak zorunda kalıyor.


Hayvanlarının bu sudan içtiğini ve çocukların sürekli suyla oynadığını ifade eden vatandaşlar, salgın hastalıktan korktuklarını ifade etti. Ektikleri ürünlere bile lağım sularının bulaştığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.



“Yetkililer bir hafta gelip burada yaşasınlar bizi anlarlar”


Mahallenin yol ve kanalizasyonunun olmadığını anlatan Ahmet Kaya, “Çocuklarımız perişan. Her yer çamur. Kokudan, hastalıktan çocukları ayda bir hastaneye götürüyoruz. Bu pis sularla oynuyorlar, çıplak ayakla geziyorlar. Biz gördüğümüz zaman uyarıyoruz ama sürekli çocukların başında olamıyoruz. Tavuklarımız, ineklerimiz bu sudan içiyorlar. Onların yumurtasından, sütünden, ektiğimiz domatesten, biberden hastalık kapmalarından korkuyoruz. Yetkili kurumlara çağrımız, yetkili kişiler kimlerse soruna çözüm bulamıyorlar ise gelsinler burada bir hafta yaşasınlar. Bunu görsünler ki, yapsınlar” dedi.



“Kapı ve pencerelerimizi sürekli kapalı tutuyoruz”


Kokudan dolayı kapı ve pencerelerini sürekli kapalı tuttuklarını kaydeden Mehmet Yıldırım yıllardır bu sıkıntıyı çektiklerini dile getirdi. Yıldırım, "Bizi bu pislikten kurtarsınlar. Hepsi hastalıktır ve çocuklar buralarda top oynuyorlar. Yetkili kurumlardan ricamız bize yardımcı olup bizi bu pislikten kurtarsınlar. Kanalizasyon ve yollarımızı yaparlarsa yetkililere minnettar kalırız" diye konuştu.




"Suriyeli vatandaşlar bizden daha iyi yaşıyorlar"


Mahalle sakinlerinden Mehmet Çiçek de, bulundukları ortamın hiç yaşanılır bir tarafının olmadığını belirterek şunları söyledi:


"Burada alt yapının yapılmasını ve bizler ile mahalle sakinlerine insanca bir yaşam ortamı yapılmasını istiyoruz. Evimiz burada ama oturamıyoruz. Kokudan evlerimize bile giremiyoruz. Her taraf sinek ve pislik içerisinde. Suriyeli vatandaşlar bizden daha iyi yaşıyorlar, hiç olmasa onlar kamplarda kalıyor. Ama biz evlerimizde pis kokudan dolayı kalamıyoruz. Yetkili kurumlardan çözüm istiyoruz. Bu çözümsüzlük olamaz. Burada insanlar yaşıyor. Fakat bu durumda hayvanlarımız bile kalamıyor. Bu sorun yapılacak ve çözülecek bir sorundur. Bir an önce bunun çözümünü istiyoruz".

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:16
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