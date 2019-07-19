Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir çay ocağındaki mutfak tüpünün alev alması sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, maddi çapta hasara neden oldu.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özel Bulvarı üzerinde bulunan bir çay ocağın’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde tadilat sırasında gün içerisinde değiştirilen mutfak tüp bir anda alev aldı. O sırasında tost yapmak için çay ocağında bulunan Yusuf Encü isimli çocuk, neye uğradığını şaşırarak çay ocağında bulunan suyla yangına müdahalede bulundu.

Yangının büyüdüğünü gören Encü, olay yerinde uzaklaşırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletilirken, itfaiye ekiplerince alev alan tüpü dışarı çıkardıktan sonra yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Ekipler mutfak tüpünü güvenli yere çekerek, patlama ihtimaline karşın içinde bulunan sıvı gazı boşalttılar.

"Tost yapıyorduk bir anda alev aldı"

Tost yaptıkları sırada tüpün bir anda alev aldığını belirten Yusuf Encü isimli çocuk, "Yangına suyla müdahalede bulunduk fakat yangının dahada büyüdüğünü görünce oradan uzaklaştık ve sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü" dedi.

"İş yerini yeni devir aldım"

İş yeri sahibi Fettah Mutlu ise, iş yerini bugün devir aldıklarını belirterek, dışarıda levhaları taktığımız sırada çocuklar kendilerine tost yaptıkları esnada böyle bir olay yaşandığını söyledi.

Olay yerinde incelemede bulunan itfaiye ekipleri tutanak tutarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.