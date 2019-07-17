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Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kentte son 4 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 9 milyon 521 bin 78 köke ulaştı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 723 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemelerle sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenler bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Hani ilçesinin kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldı.

Kentte 15 Temmuz saat 21.00'den itibaren jandarma özel harekat ve komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-130 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kullanılan, ağaç üzerinde dallar arasına gizlenmiş gözetleme mevzisi bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

​​Yapılan aramalarda 10 ayrı noktada 723 bin 860 kök Hint keneviri, keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 650 metre uzunluğunda hortum ve boru, 500 metre elektrik kablosu ile 3 su motoru ele geçirildi.

Ele geçirilen Hint keneviri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

Operasyon bölgesindeki adli aramalarda 257 kişi ve 58 araç kontrol edildi, bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kentte son 4 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 9 milyon 521 bin 78 köke ulaştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
  1. Diyarbakır
  2. Hint keneviri
  3. operasyon
  4. uyuşturucu

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