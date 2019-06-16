Diyarbakır’da 70 dönüm ekili arazi kül oldu Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde buğday ekili bir arazide çıkan yangın, 70 dönümlük alanı küle çevirdi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde buğday ekili bir arazide çıkan yangın, 70 dönümlük alanı küle çevirdi.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Mallo Polat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra traktörlerine binerek yangının büyümemesi için arazinin etrafını sürmeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir koldan yangına müdahale etti. Yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülürken 70 dönümlük ekili alan küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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