0553 313 94 23

Diyarbakır’da, ‘5’te devre 10’da biter’ projesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin (GSYD) ortaklaşa yürüttüğü ‘5’te devre 10’da biter’ projesi kapsamında sokak sporları başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 13:08
Diyarbakır’da, ‘5’te devre 10’da biter’ projesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’nin (GSYD) ortaklaşa yürüttüğü ‘5’te devre 10’da biter’ projesi kapsamında sokak sporları başladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GSYD’nin ortaklaşa düzenlediği ve bir ay boyunca farklı yerlerde bin 100 öğrenciyi futbolla buluşturacak olan ‘5’te devre 10’da biter’ sokak sporu projesi başladı. Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda açılışı yapılan projede çocuklara forma, spor ayakkabı ve futbol topu verildi. Projenin sonunda yapılacak olan final müsabakası ise Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda dev organizasyonla gerçekleşecek.



"Yüreklerine dokunarak sporla buluşturacağız"


GSYD Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, sokak sporu projesinin amacının dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklara değerli olduklarını hissettirmek ve onları sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Bay, “Güneydoğu Spor Yazarlar Derneği’nin yapmış olduğu ‘Sporda kaybeden yoktur, sporda hayat vardır’ sloganıyla sokak futbolu projesi başlatıyoruz. Amacımız Diyarbakır’da dar gelirli bölgelerde yaşayan çocuklarımızın değerli olduklarını hissettirmek, onların yüreklerine dokunmak ve sporla buluşturmak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi finansman, Milli Eğitim Müdürlüğü ise proje ortaklığıyla destek veriyor. Bir aylık bir proje ile bin 100 çocuğumuzun yüreğine dokunacak ve bin 100 çocuğumuza forma, futbol topu ve spor ayakkabı desteğiyle sporla buluşturacağız. Bir ay sonrada aileleriyle birlikte Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda final müsabakasında onlara etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinlik içerisinde sadece futbol, spor değil çeşitli eğlenceler de olacak. Bölgenin tamamına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Destek verenlere de teşekkür ediyoruz” dedi.



"Çocuklar bu proje ile kötü alışkanlıklardan korunacaklar"


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, yapılan sokak sporları organizasyonu sayesinde çocukların kötü alışkanlıklardan alıkoymak adına güzel bir proje olduğunu belirterek, sporun tabana yayılmasını sağlayacaklarını söyledi. Kesen, “Çocuklarımıza okulun dışında, spor kültürünü tabana yayılması için yapılan önemli bir proje. 5 ilçemizde sürdürdüğümüz bir proje, yaklaşık bin 100 sporcumuz mahalle aralarında bu maçları yapacaklar. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak her öğrenciye forma, ayakkabı ve top vereceğiz. Bir ay sürecek bir organizasyon, finali de Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda yapacağız. Proje, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çok önemli” diye konuştu.


Müsabakaya katılan İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Ferhat Eken ise futbol oynadıklarını, kendilerine ayakkabı, forma ve top verileceğini kaydetti. Eken, "Çok mutluyum, proje nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından projenin başlangıcı nedeniyle çocuklar kendi aralarında maç yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:08
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım
    1. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    2. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    3. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    4. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    5. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    6. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    7. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    8. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    9. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    10. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    11. Burdur’da enerji tüketimi arttı
    12. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    13. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    14. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    15. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    16. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    17. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    18. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    19. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    20. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    21. Van’a 69 hekim atandı
    22. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    23. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    24. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    25. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    26. MHP sahada daha da güçlü
    27. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    28. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    29. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    30. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...