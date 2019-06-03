Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.