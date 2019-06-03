Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi03 Haziran 2019 Pazartesi 10:29
ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ