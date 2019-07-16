Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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