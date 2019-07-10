0553 313 94 23

Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:19
Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bu akşam gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.


Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
    1. Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile..
    2. KARDEMİR, Fortune 500 listesinde..
    3. Tekirdağ’da otomobil kağıt..
    4. Menemen’de rüzgar türbininin kanadını..
    5. 14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı..
    6. Uğur Soğutma, Antalyalılar’la buluştu
    7. İsrail 2019'un ilk yarısında 16..
    8. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    9. PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti
    10. ABD, Danimarka'dan Suriye'de..
    11. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2019
    13. Diyarbakır-Lice kırsalında iki..
    14. Tır şoförü, tartıştığı otomobil..
    15. 'Yeteri kadar İHA ve füzemiz var,..
    16. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    17. CHP ilçe başkanından MHP ilçe..
    18. 10 vekilin dokunulmazlık dosyası..
    19. ABD'de başkanlık seçimi için bir aday..
    20. FETÖ'nün gerçek yüzü Kuzey..
    21. Türk Büyükelçi Ürdün'de, FETÖ'yle..
    22. Murat Başoğlu’nun yeğeni eşinden 2 yıl..
    23. İngilizler Mesut Özil-Fenerbahçe..
    24. Bodrum'da "Yeşilçam Müzikleri Konseri"
    25. ABD'den küstah tehdit: Türkiye'nin..
    26. Domuz zannederek ateş açıp kardeşini..
    27. Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçının..
    28. FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatan "The..
    29. Türk hackerlar,AİHM'i vurdu!
    30. Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri..
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir