Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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