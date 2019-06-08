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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:11
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 07:11
  1. Diyarbakır
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