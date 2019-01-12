0553 313 94 23

Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 08:45
Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Köyü sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat timleriyle düzenlenen operasyonda, dün bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, Zinarin Berxwedan kod adlı Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod adlı Suzan Çelik adlı teröristler, üzerlerinde bulunan 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 76 fişek, 4 el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte etkisiz hale getirildi.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 08:45
  1. Diyarbakır
  2. Kocaköy
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çalışanın Fizyolojisi” Türkçe olarak ilk kez yayımlandı
    1. Çalışanın Fizyolojisi” Türkçe olarak..
    2. Restorasyon sonrası ziyarete açıldı
    3. Kara yollarında son durum
    4. Diyarbakır'da 2 terörist öldürüldü
    5. Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist..
    6. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. AK Parti yayınladı! Rekora gidiyor
    9. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
    10. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
    11. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    12. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    13. "Amerika’nın Afganistan’da dağıttığı..
    14. Bankalar yüzlerce aracın peşinde
    15. 2 milyon mağdur erkek çözüm bekliyor
    16. Önce ağaca sonra iki araca çarpan..
    17. Peş peşe açıklamalar geliyor... 24..
    18. İzmir'de sağanak yağış... Hayat felç..
    19. Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!
    20. ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm