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Diyarbakır’da 2 kadın terörist ölü ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda, 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
Diyarbakır’da 2 kadın terörist ölü ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda, 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve polis özel hareket timlerinin katılımıyla, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00’dan itibaren Özel birlik 2019-12 müşterek operasyonun icrasına başlanılmıştır. Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağılköyü mülki sınırlarında icra edilen temas araması faaliyetleri esnasında sağlanan temas neticesinde2 kadın terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
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