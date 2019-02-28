Diyarbakır’da 2 ayda 178 operasyon gerçekleştirildi Diyarbakır’da 2019 yılı içerinde yapılan 178 operasyonda 246 şahıs yakalanırken 75’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Diyarbakır’da 2019 yılı içerinde yapılan 178 operasyonda 246 şahıs yakalanırken 75’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda 150 kilo 566 gram eroin, 637 kilo 923 gram esrar, 52 bin 116 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 2019 yılı içerisinde il genelinde gerçekleştirilen 178 operasyonda 246 şahıs yakalandığı, yakalanan şahıslardan 75’i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda toplam 150 kilogram 566 gram eroin, 637 kilogram 923 gram esrar, 6 gram kokain, 7 gram afyon, 7 kilo 24 gram metamfetamin, 80 adet sentetik ecza, 52 bin 116 adet Ecstasy hap, 770 gram diğer uyuşturucular, 8 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 5 adet tüfek, 66 adet av tüfeği fişeği,uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 811 lira ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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