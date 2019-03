Diyarbakır’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Diyarbakır’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve adayı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, komutanlar, kamu kurum müdürleri, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, bu topakları kendilerine vatan eyleyen aziz şehitleri anma gününde olduklarını belirtti. Canlarıyla, en değerli varlıklarıyla sahip oldukları bütün değerleri kendilerine emanet eden ve ölümsüzlük kervanına şehitler tepesine katılan bütün şehitleri ve başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Onların yanında aynı safta, aynı kararlılıkla, aynı imanla mücadele eden, aynı duruşu temsil eden ve bugün aramızda bulunan onurlanan gazilerimize selam olsun. Bu büyük milletin her bir ferdi bugün ve her gün şehidini ve gazilerini her dem ve her zaman bitmeyecek bir minnet, hürmet ve Fatihalarla anmaktadır. Bu asil milletin annesinden emdiği helal sütle, babasından aldığı hayır duada her bir ferdinin temel gayesi ve en büyük önceliği de vatanı, bayrağı, bağımsızlığı, ezanı ve mukaddesatını korumaktır. Fani olan hayatın içerisindeebedi olarak ölümsüzlük olmak, ancak ve ancak bu değerler uğruna şehit olmakla mümkün olacaktır. İnancımız açısından şehitler, ölüler değildirler. Onlar diridirler. Her dem ve her zaman bizimle birliktedirler. Ve şimdi siz onların manevi varlığı sonsuza kadar bizimle olacaktır. Bugün bizler, gençlerimizden başlayarak, bu değerlere sahip çıkarak onların bize canlarıyla emanet ettiği, başta aziz vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve tüm mukaddesatımız olmak üzere kararlıkla sonsuza kadar sürdürmek ve sahip olmak imanı ve inancındayız. Türkiye cumhuriyetinin 2023, 2053, 2071 olarak tanımladığımız tarihimizin önemli dönüm noktalarından başlayarak sonsuza kadar güçlü, gelişen ve her alanda bu noktada duruşuyla, dostuna güven, düşmanına ürperti veren bir kararlılıkla yaşamasının ve bu inancın taşınmasının kararlı birer erleriyiz. Ahlakın saygının ve bu noktadaki insanlığın bütün değerlerini savaş meydanlarında bile düşmanımıza bile gösterecek kadar yüksek ve necip bir tavrın temsilcileriyiz. Çanakkale’de yaşanan cehennemin içerisinde bile bu değerleri taşıyan her bir asil milletin bugün biz varisleriyiz. Bu şehitler gününde bilmelidirler ki biz özgürlüğü uğruna en varlığı canını seve seve feda eden mukaddesatı uğruna toprağa girmeyi, şehit olmayı en büyük mükafat ve ödül bilen bu duruşu temsil eden dip diri duran bir milletin adıyız. Şehitler gününde bütün bu değerleri bizlere emanet eden ve bugün manevi olarak aramızda bulunan bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve Fatihalarla anıyorum" dedi.

Etkinlik daha sonra tiyatro gösterimiyle devam etti.