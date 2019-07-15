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Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri polis memuru Halit Gülser ile Askeri Çoban kabirleri başında ziyaret edilerek anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:25
Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri polis memuru Halit Gülser ile Askeri Çoban kabirleri başında ziyaret edilerek anıldı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişiminde şehit olan Dicleli polis memuru Halit Gülser ile Erganili Askeri Çoban kabirleri başında anıldı. Anma etkinliğine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Emniyet Müdürü Taccetin Aslan, AK Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, komutanlar, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehit polis memuru Halit Gülser’in kabri başında dualar okunduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sonsuza kadar özgürce semalarda dalgalandıracak devleti kendilerine emanet eden şehit Halit Gülserin mezarının başında olduklarını söyledi. Onların şehitler tepesinde diğer şehitlerle birlikte ölümsüz olduklarını belirten Vali Güzeloğlu, "Onlar inancımıza göre her dem ve her an diridirler. Manevi olarak en yüce makam ve mertebenin sahibidirler. Şüphesiz bizler içinde bu devlet ve millet var oldukça unutulmayacak, her dem ve her zaman Fatihalarla anılacak ölümsüz kahramanalardır. Rabbim bütün şehitlerimizden ve Halit Gülser’den de razı olsun. Cennete peygamberimize komşu eylesin. Bizleri de onların şefaatinden de nasip eylesin inşallah. Onları yetiştiren eli öpülesi annelerden, babalardan da rabbim razı olsun. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun” dedi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, alçak ve hain darbe girişimi Halit Gülser ve Askeri Çoban gibi kahraman kardeşlerimizin mücadelesi sayesinde başarısız olduğunu söyleyerek şehitleri saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.


Heyet daha sonra Ergani ilçesine geçerek şehit Askeri Çoban’ın mezarını ziyaret edip dualar okudu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:25
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