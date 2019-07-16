Diyarbakır’da 15 Temmuz konulu oratoryo gösterisi gerçekleşti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümü nedeni ile Diyarbakır’da oratoryo gösterisi düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenen oratoryo gösterisine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Taccetin Aslan, AK Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, komutanlar, Ali Gaffar Okkan Polis Akademisi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından oratoryo gösterisi sahnelendi.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların sahnelendiği gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.