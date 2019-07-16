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Diyarbakır’da 15 Temmuz konulu oratoryo gösterisi gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3.

16 Temmuz 2019 Salı 10:36
Diyarbakır’da 15 Temmuz konulu oratoryo gösterisi gerçekleşti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümü nedeni ile Diyarbakır’da oratoryo gösterisi düzenlendi.


15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi tiyatro salonunda düzenlenen oratoryo gösterisine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Taccetin Aslan, AK Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, komutanlar, Ali Gaffar Okkan Polis Akademisi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından oratoryo gösterisi sahnelendi.


15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların sahnelendiği gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:36
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