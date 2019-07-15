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Diyarbakır’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nöbeti

Diyarbakır’da binlerce vatandaş, 15 Temmuz darbe girişinin 3’üncü yıl dönümü nedeni ile demokrasi nöbetine başladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:03
Diyarbakır’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nöbeti

Diyarbakır’da binlerce vatandaş, 15 Temmuz darbe girişinin 3’üncü yıl dönümü nedeni ile demokrasi nöbetine başladı.


Diyarbakır’da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda bir araya geldi. Programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve binlerce vatandaş katıldı. Programda açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bu iman, bu duruş, bu devletine, milletine, bayrağına ezanla sahip çıkan, dimdik duruş oldukça hiçbir ihanet şebekesi hiçbir terör örgütü hedefine ulaşamadıulaşamayacağını dile getirdi. Vali Güzeloğlu, “Bugün 15 Temmuz 3 yıl önce bugün FETÖ terör örgütünün onun işbirlikçileri PKK ve diğer terör örgütlerini içte ve dışta destekçilerinin bu aziz milleti ve devleti yok etmek istikbal ve istiklalimize kastettikleri o hain darbe teşebbüssünün yıl dönümü. Hep birlikte tekrardan birlik içerisinde nöbetteyiz” dedi.


Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ise bugün burada 15 Temmuz destanı halk tarafından 3’üncü yıl dönünde bir arada olduklarını aktardı. Taşçıer, “Diyarbakır büyük bir destek veriyor. Aynı zamanda halkın iradesi sandıkta değil sokakta da hain darbecilere karşı güçlü ve kararlı duruşunu Diyarbakır bir kez daha gösteriyor. Tüm Türkiye’ye buradan şu mesajı veriyor halk iradesinin milli egemenliği her zaman her şekilde üstün durması gerektiğini işaretini de veriyor. Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 hain darbe hayatını kaybeden şehitlerimize aziz hatıralarına rahmet ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.


AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu, bugün 3 yıl önce hain FETO terör örgütü hain bir darbeye kalkıştığını, fakat Türkiye ve Türkiye insanları Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu darbeye karşı dimdik durduğunu ve bu darbeyi yapanlara karşı darbe yaptıklarını vurguladı. Beyoğlu, hainlerin başaramadığını ve asla başaramayacaklarını söyledi.


Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlardan Berfin Koçaşlan ise burada oldukları için çok gururlu olduklarını aktararak bu kadar kalabalık bir arada olması çok güzel olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:03
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