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Diyarbakır'da 1400 kilometre yol kardan temizlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yüksek rakıma sahip kırsal mahallelerde yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor- Bu kapsamda 263 kırsal mahalle ile bağlı 450 mezra yolunu açan ekipler, 1400 kilometre yolu kardan temizleyerek çocukların okula, hastaların hastaneye ulaştırılmasını sağladı- Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Ferhat Türkyılmaz:- "İlçelere 70 kilometre uzaklıktaki köy yollarına dahi iş makineleriyle müdahale edip, yollarını açıyoruz"- Kulp ilçesinin Akçesir Mahalle Muhtarı Mehmet Can Zengin:- "Önceki yıllarda yol yoktu, ulaşım yoktu. Kış aylarında çoğu zaman hava ambulansıyla hastalarımızı hastaneye götürüyorduk. Çok şükür o günlerden bugüne geldik. Eğer çalışmalar olmasaydı ne yapardık bu kış ayında?"

04 Ocak 2019 Cuma 14:18
Diyarbakır'da 1400 kilometre yol kardan temizlendi

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karın etkili olduğu yüksek rakıma sahip kırsal mahallelerde yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da karın etkili olduğu Kulp, Lice, Çermik, Hani, Dicle, Silvan ve Çüngüş'ün ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece ve gündüz demeden kar temizleme çalışması yürüten belediye ekipleri, bu doğrultuda 1400 kilometre yolu kardan temizledi.

Yüksek rakıma sahip kırsal mahallelere dahi hizmet götüren ekipler, sis ve soğuk havada gerçekleştirdikleri çalışmalarla 263 kırsal mahalle ile bağlı 450 mezra yolunun ulaşıma açılmasını sağladı.

- "Zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Ferhat Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde gece gündüz demeden çalıştıklarını ve iş makineleriyle kilometrelerce yolu kardan temizleyip ulaşıma açtıklarını söyledi.

Ekiplerin yol açma çalışması 24 saat hazır beklediğine işaret eden Türkyılmaz, karla mücadele ederken birçok zorlukla da karşılaştıklarını aktardı.

Türkyılmaz, soğuk hava ve yoğun sise rağmen çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini dile getirerek "Özellikle yüksek olan yerlerde kar yağışı fazla olduğu için çalışma şartları çok zor oluyor. Rakımı yüksek olan yerlerde sis de yoğun. Ancak bütün bu zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Öncelikle hastaların bulunduğu, öğrencilerin kullandığı güzergahlara müdahale edildiğini aktaran Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle 112 Acil Servis ekiplerinden gelen ihbarlara öncelik veriyoruz. Ekiplerimizi o yollara sevk edip, yollar açıldıktan sonra hastaları sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Bize nereden talep gelirse anında gidip müdahale ediyoruz ve birkaç saat içinde yolları açıyoruz. İlçelere 70 kilometre uzaklıktaki köy yollarına dahi iş makineleriyle müdahale edip, yollarını açıyoruz. Öğrenci servislerinin kar yağışından dolayı zorlandığı yollarda ekiplerimizin müdahalesi ile öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerini rahatlatıyoruz."

- "Çalışmalar olmasaydı ne yapardık?"

Kulp ilçesinin Akçesir Mahallesi Muhtarı Mehmet Can Zengin, karla mücadele çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Daha önce kış aylarında çok zorluk yaşadıklarını ifade eden Zengin, şunları söyledi:

"Hastamız olduğu zaman belediyeye telefon açıyoruz, gelip yolları açarak hastaların ilçeye ulaşmasını sağlıyorlar. Öğrenci servisleri de öğrencileri okullarına rahat bir şekilde ulaştırıyor. Önceki yıllarda yol yoktu, ulaşım yoktu. Kış aylarında çoğu zaman hava ambulansıyla hastalarımızı hastaneye götürüyorduk. Çok şükür o günlerden bugüne geldik. Eğer çalışmalar olmasaydı ne yapardık bu kış ayında? Allah belediyeden razı olsun."

Akçesir Mahallesi sakinlerinden Medeni Hazar da hayvancılıkla uğraştığını, kış mevsiminde çok zorluk yaşadıklarını vurguladı.

Belediye ekiplerinin yolları kardan temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürüttüğüne işaret eden Hazar, "Bu çalışma olmasaydı çok zorluk çekerdik. Yollar açılmasaydı hastaları hastaneye ulaştıramazdık, hayvanlara yem getiremezdik, eksiklerimizi gideremezdik." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:18
  1. Diyarbakır
  2. karla mücadele

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