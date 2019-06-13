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Diyarbakır’da 122 bin 789 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 122 bin 789 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 2 kilogram esrar ele geçirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:57
Diyarbakır’da 122 bin 789 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 122 bin 789 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 2 kilogram esrar ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesi Sivritepe Mahallesi bölgesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan açıklamada devam eden çalışmalar neticesinde, Dicle Nehri hattında belirlenen 5 ayrı noktada, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda 122 bin 789 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 2 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Olay şüphelisi A.A. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ve narko-terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:57
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