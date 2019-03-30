0553 313 94 23

Diyarbakır’da 1 milyon 48 bin 250 kişi sandık başına gidiyor

Diyarbakır Valiliği seçim için tüm hazırlıklarını tamamladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:05
Diyarbakır’da 1 milyon 48 bin 250 kişi sandık başına gidiyor

Diyarbakır Valiliği seçim için tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 kişinin oy kullanacağı seçimin huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetleri ile her türlü güvenlik önleminin alındığı belirtildi.


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada gerekli tüm tedbirin alındığı ve seçimin huzur içinde geçmesi için 8 bin 340 emniyet, 10 bin 364 jandarma personeli olmak üzere toplam 18 bin 704 güvenlik personelinin seçimde görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi, seçim öncesi, seçim sonrası ve seçim anında hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz tarafından sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların seçim kurullarına intikallerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, ilimiz genelinde 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 vatandaşımız oy kullanacak olup seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 8 bin 340 emniyet personeli ve 10 bin 364 jandarma personeli olmak üzere toplam 18 bin 704 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patenle kayan gencin ayağı otobüsün altında kaldı
    1. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    2. İspanyol aşırı sağına karşı..
    3. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    4. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    6. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    7. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    8. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    9. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    10. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    11. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    12. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    15. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    16. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    17. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    18. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    19. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    20. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    21. Türkiye sandık başına gidiyor
    22. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    23. Vali aracını durdurup yoldaki..
    24. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
    25. Seçim yasakları başladı
    26. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Trabzonspor, Novak’ın sağlık durumuyla..
    29. Hatay’da şüpheli paket paniği
    30. Toprak yığını altında kalan işçiyi..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'