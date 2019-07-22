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Diyarbakır’da 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:52
Diyarbakır’da 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri kenevirleri sulamak için 2 kilometrelik su borusu döşerken, kent genelinde son 5 operasyonda ele geçirilen kenevir miktarı ise 10 milyon 899 bin 778 oldu.


Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 22.30’dan itibaren jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-05 özel birlik operasyonunun, 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde 17 ayrı noktadatoplam 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi , kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2750 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu ile (1) adet su motoru ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numunelerinin alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Tespit edilen noktalarda kenevir bitkisi ekili tarlasında çalışan A.K. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.



Operasyonda arama kaydı bulunan iki kişi yakalandı


Yol Kontrol ve adli arama faaliyetlerinin de yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“İcra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçlarından olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan B.D. isimli şahıs ile hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve 2313 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından olmak üzere 6 suçtan aranma kaydı bulunan B.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Operasyon bölgesiiçerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 17 şahıs ve 3 araç kontrol edilmiş, 1 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:52
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