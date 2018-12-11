THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diyarbakır'a yeni modern meydan

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde 3 bin 360 metrekarelik alanı modern bir meydana dönüştürüyor- Yüzlerce ağaç ve binlerce mevsimlik çiçeğin dikileceği meydanda, oturma grupları ve kitap okuma bankları da yer alacak- Vatandaşlardan Şehmus Emil:"Yapılan hizmetlerden memnunuz. İstiyoruz ki bu şekilde hizmet devam etsin. Hizmet oldukça her şey daha iyi oluyor"

11 Aralık 2018 Salı 14:13
Diyarbakır'a yeni modern meydan

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesine yeni bir meydan kazandırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmenin ardından hayata geçirilen projeler ile kentin çehresi güzel bir görünüme kavuşturuldu. Alt ve üst yapıya yönelik çalışmaların yanı sıra uygulanan projeler ile kent yeni modern ve yeşil alanlara kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında Ofis semtindeki Bilgi Evi önünde yer alan meydan yeniden düzenleniyor. Daha önce köhne olan alandaki betonarme yapılar ve mobilyalar tahliye edildi.

Yüzlerce ağaç ve binlerce mevsimlik çiçeğin dikileceği meydana, 3 dönence, 2 asma germe gölgelendirme, oturma grupları ve kitap okuma bankları yerleştirilecek.

Meydana, saksı içinde ağaçlandırmada 61 leylandi, 217 altuni top mazı ve 32 süs kirazı, 210 yayılıcı dağ muşmulası, 50 gold taflan, 245 mini sarmaşık, 150 farklı gül ve 520 kartopu dikilecek.

- "Kentimiz daha da güzelleşiyor"

Vatandaşlardan Şehmus Emil, AA muhabirine, yapılan görevlendirmenin ardından büyükşehir belediyesinin çok iyi çalışmalar yaptığını belirterek, bu sayede şehrin daha iyi bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Meydanın yeniden düzenlendiğini ifade eden Emil, "Yapılan konsept ve tasarımlarla Diyarbakır değişiyor. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. İstiyoruz ki bu şekilde hizmet devam etsin. Hizmet oldukça her şey daha iyi oluyor. Kentimiz daha da güzelleşiyor." diye konuştu.

- "Çok güzel projeler yapılıyor"

Seval Sert de memleketini ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını vurguladı.

Meydanın güzelleşeceğini belirten Sert, "Daha önceki haliyle arada büyük bir fark var. Meydan çok güzel olacak. Yapılan hizmetler çok iyi. Çok güzel projeler yapılıyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:13
  1. Diyarbakır
  2. meydan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim 2019?
    1. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    2. Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
    3. Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı! 'Hazırız'
    4. GollerCepte'nin en popüler golünü..
    5. Denizlispor'un zirve hedefi
    6. Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi"..
    7. Avrupa Konseyinden Yunanistan'a AİHM..
    8. Avuç içimiz tabanımız sağlık..
    9. Sarı Yelekliler ikna olmadı! Yine..
    10. DAEŞ'ten temizlenen Musul'un yeniden..
    11. "Şirketler anlaşmasız Brexit'e..
    12. "Mevlana'ya göre insanın en önemli..
    13. Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı
    14. CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!
    15. Ümraniye'den İstanbul Havalimanına..
    16. Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege..
    17. İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi
    18. Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı..
    19. 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı
    20. Islak mendil, renkli peçete ve kağıt..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var