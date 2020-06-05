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Korona Virüs

Diyarbakır'a giden korona hastası ortalığı karıştırmıştı... Test sonuçları belli oldu

İstanbul'dan otobüsle Diyarbakır'a giden koronavirüs hastası kadın, araçta kendisine yardım eden muavini alnından öpmüştü. Yaşananların ardından muavin ve araçtaki diğer 30 kişinin test sonuçları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 07:18:00 -
Diyarbakır'a giden korona hastası ortalığı karıştırmıştı... Test sonuçları belli oldu

İstanbul'da 3 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı. Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti.

Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

Testler negatif

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

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