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Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim Diyarbakır

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumali Atilla olurken, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Adnan Selçuk Mızraklı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019 merak ediliyordu. 2019 yerel seçim Diyarbakır anket sonuçları açıklanmaya başlandı. Peki 2019 yerel seçimlerde Diyarbakır’da hangi parti ne kadar oy alıyor? HDP Diyarbakır seçim sonuçları 2019 AK Parti Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları. İşte Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana yerel seçim anket sonuçları 2019.

01 Mart 2019 Cuma 15:23
Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim Diyarbakır

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumali Atilla olurken, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Adnan Selçuk Mızraklı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019 merak ediliyordu. Peki 2019 yerel seçimlerde Diyarbakır’da hangi parti ne kadar oy alıyor? HDP Diyarbakır seçim sonuçları 2019 AK Parti Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları. İşte Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana yerel seçim anket sonuçları 2019.

Zafer sancağını surlarda dalgalandıracağız

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, kenti yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum" dedi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti'li 17 ilçe belediye başkanı adayı ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan Atilla, kentte görevde olduğu 2 yıllık sürede, önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti borçlanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Milletin parasını millete harcadıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu:  "Kadim Diyarbakır'ın tarihinden aldığımız güç ve maneviyatla medeniyet ve şehir ana bağlamında Diyarbakır'ı yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır'ı yeni şehircilik vizyonuyla buluşturacağız. Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasına sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz. Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. Bu kez AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum. Birlikte aynı heyecan ve aşkla çalışıp, Allah'ın izniyle Diyarbakır'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız."

AK Parti Diyarbakır’da oylarını yükseltti

Diyarakır anket sonuçları 2019 yerel seçim. ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. ORC araştırma tarafınan yapılan ankette, 26 bin 800 kişi ile görüşülmüştü.  ORC’nin son yaptığı anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 34, HDP ise Yüzde 59 oy aldığı görülmüştü. Diyarbakır’da AK Parti ile HDP arasındaki fark giderek daralıyor. Öte yandan Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Şubat ayı başında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 2014 yerel seçimlere göre oy oranını artıran HDP'nin 24 Haziran seçimlerine kıyasla oylarındaki gerileme dikkat çekiyor. Buna göre Diyarbakır'da AK Parti'nin oyu yüzde 32,8 HDP'nin yüzde 62,3 diğer partilerin oy oranı yüzde 4,9 çıktı.

İstanbul'da son durum ne?

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara'da da AK Parti'nin adayı ilk sırada

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

İzmir ve Adana'da durum

HDP'nin de desteklediği CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

Cumhur İttifakı Adana'yı kaybediyor

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.

İzmir anket sonuçları 2019 yerel seçim İzmir'i kim kazanır?

Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir anket sonuçları ORC

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. 

Iğdır yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Iğdır

 

Ankara'da Özhaseki önde

Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor.

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Diyabakır 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 65

AK Parti % 21

İYİ Parti % 2

CHP % 2

Mardin yerel seçim anket sonuçları 2019

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:23
  1. Adana
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Isparta
  7. Eskişehir
  8. Denizli
  9. Çankırı
  10. Bursa
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Van
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YORUM YAZ

  • EYTEYT16 gün önce
    O kararsız seçmen dediğiniz kitle Eyt li kesimdir. Seçimin kaderini de bu mağdur edilen kesimbelirleyecek.... Eyt yoksa oy yok
  • M TahirM Tahir17 gün önce
    Her şeyin hayırlısı...
  • Erkan Erkan 17 gün önce
    Yazıklar olsun diyarbakıra hala hdp diyorsa
  • MehemmetMehemmet17 gün önce
    Diyarbakır'da AKP kazanmazsa Kürt dünyasına yazıklar olsun,pkk melununa oy verirseniz dağa çıkarılan çocuk coluk, kız erkek demeden kirlettiniz. Siz artık emperyalist düzene hizmetkâr olmuş sunuz sizde Kürt Luk kalmamış her varlığınızı ABD, AB nin ayaklarına sermiş siniz. Bu millî sınırlar içinde bir bo.....h yapamazsiniz. Insaallah Rabbimden dilerim. Yerin altına çeker sizleri inşaallah. Bu batı zulmü birgün mutlaka bitecek. Ya kendinize geleceksiniz. Ya geleceksiniz. O kadar.
  • SVERSVER17 gün önce
    Bunlara her şey müstehak. Nankör herifler.
  • Vol 2 Vol 2 17 gün önce
    Sıze kalsa akp diyarbakır da tek partı çıkar
  • Şahin Şahin 17 gün önce
    Bu seçimde kürt halkı zorbalığa ve zülüme kayuma karşı özellikle tüm kayum atanmış belediyeleri alarak artı muşu bingölü karsı da üzerine koyarak iradesine saygı göstermeyenlere ders verecektir ha tüm dalavere ve entrikalara rağmen bu olacak
  • Beşir Beşir 17 gün önce
    Yapılan emekler boşa çıktı. Bir kişi bile hdp den vazgeçmemiş.akp ye oy vermeye mecbur değil ama, vefa diye birşey var. Yazıklar olsun. Haram olsun. Onlara zulüm eden yaranıyormuş demekki.
  • TanerTaner17 gün önce
    Komiksiniz satılmış medya
  • Erdal esmer Erdal esmer 17 gün önce
    Gönül isterdi almasını ama maalesef %20_25

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