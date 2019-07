Diyarbakır ve Süleymaniye’de karşılıklı açık hava reklamları yapılacak

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Süleymaniye Valisi Dr. Haval Abubaker’i ziyaret etti. Ziyarette, Diyarbakır ve Süleymaniye’de karşılıklı olarak açık hava reklamlarının yapılması kararlaştırıldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki heyet, Süleymaniye Valisi Dr. Haval Abubaker ile Süleymaniye’de bir araya gelerek, Diyarbakır ve Süleymaniye arasında iş birliğin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Diyarbakır ve Süleymaniye arasında ortak fuarlar düzenlenmesi ile ilgili konu değerlendirildi. Ayrıca turizm sektörü ile ilgili olarak Diyarbakır ve Süleymaniye’de karşılıklı olarak açık hava reklamlarının yapılması kararlaştırıldı.

Heyet daha sonra Süleymaniye Valisi Abubaker ile birlikte Süleymaniye’de faaliyet gösteren Royal Can Metal Kutu fabrikasını ziyaret etti. Royal Can adına heyeti kabul eden firma yetkilisi Abdulla Anis ile Diyarbakır ve Süleymaniye’dekiyatırım fırsatları değerlendirildi. Heyet yaptığı temasların ardından Royal Can Firmasını Diyarbakır’a davet etti.

Royal Can Firma Yetkilisi Abdulla Anis ise en yakın zamanda Diyarbakır’ı ziyaret edeceklerini belirtti.