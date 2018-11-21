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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Gençlerin Muhammedi ahlakla buluşması gerekir

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Gençlikle ilişkilendirilmiş Mevlid-i Nebevinin bu anlamda da düşünülmesi gerekir. Kör ideolojilerinin, ihanet odaklarının, bugün savrulmuş insanlığın insanı hüsrana götüren bütün yanlış değer toplamının dışında insanı insan yapan bu değerlerle Muhammedi bir ahlakla buluşması gerekir" ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Gençlerin Muhammedi ahlakla buluşması gerekir

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyarbakır’da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hz. Muhammed’i anma etkinliklerine katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan Vali Güzeloğlu, hayatının her aşamasında nezaket, zarafet, edep örneği bir peygambere ümmet olmanın şereflerin en büyüğü olduğunu aynı zamanda da büyük bir mesuliyet olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, “Gençlikle ilişkilendirilmiş Mevlid-i Nebevinin bu anlamda da düşünülmesi gerekir. Kör ideolojilerinin, ihanet odaklarının, bugün savrulmuş insanlığın insanı hüsrana götüren bütün yanlış değer toplamının dışında insanı insan yapan bu değerlerle Muhammedi bir ahlakla buluşması gerekir” dedi.

'Allah hiçbir anneyi böyle imtihan etmesin'

Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bir annenin dünyada yaşayabileceği en büyük acının, gözünün önünde çocuğunun helakini izlemek olduğunu söyledi. İşliyen, “Allah hiçbir anneyi böyle imtihan etmesin. Gitmiş olduğu maceranın peşinden elimizden kaçırdığımız çocuklar 6-7 sene yaşıyor. Allah çocuklarımızı en aziz emanetimiz olarak büyütebilmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, katılımlarından dolayı İşliyen’e çiçek ve plaket verdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:55
  1. Diyarbakır
  2. Hasan Basri Güzeloğlu
  3. Burhan İşliyen

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