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Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı’dan Gül ve Davutoğlu’na mesaj: Kandil, Tel Aviv ve ABD konuşurken siz neden susuyorsunuz?

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı, 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi emekli siyasetçileri eleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı’dan Gül ve Davutoğlu’na mesaj: Kandil, Tel Aviv ve ABD konuşurken siz neden susuyorsunuz?

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatile çıkan İstanbullular’a 23 Haziran çağrısı yaparken, eski yol arkadaşları olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Medcezir taktiğiyle AK Parti davasına zarar verme çabaları tepkilere neden oluyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı, “Kandil konuşuyor, Tel Aviv konuşuyor, gayri milli TÜSİAD konuşuyor, ABD konuşuyor, peki siz neden susuyorsunuz?” diye sordu.

“AK Parti’de ikbal görmüş isimlerin neden sessiz kaldığı merak ediliyor”

Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı, “AK Parti’de ikbal görmüş, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin neden sessiz kaldığı kamuoyunda merak ediliyor. Geçmişte AK Parti sayesinde bulundukları önemli mevkiler itibariyle, siyasi tarihimize hafta ve sevaplarıyla geçmiş olmaları, siyaset yaptıkları ve yine geçmişte mensubu oldukları parti için nasıl çalışmalar yaptıkları vatandaşlarımızın hala hafızalarında tazeliğini koruyor.” dedi.  

“Kandil, Tel Aviv, Atina, Amerika ve TÜSİAD konuşuyor da Gül, Davutoğlu ve Babacan neden suskun kalıyor?”

23 Haziran İstanbul seçimlerinin Türkiye düşmanları tarafından yakından izlendiğine dikkat çeken Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“Kandil’den, Tel Aviv’e, Tel Aviv’den Atina’ya ve Atina’dan Amerika’ya kadar 23 Haziran İstanbul seçimleri değerlendirilirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan gibi üç değerli eski siyasetçimizin AK Parti lehine konuşmuyor olmaları insanlar arasında tepkiyle karşılanıyor. İnsanlar, ‘Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti İstanbul seçimine ilişkin Kandil konuşuyor, Tel Aviv konuşuyor, Atina konuşuyor, Amerika konuşuyor, gayri milliliğiyle tebaruz eden TÜSİAD çıkıp konuşuyor da Gül, Davutoğlu ve Babacan neden konuşmuyor?’ diye soruyorlar. Bir zamanlar bu ülkenin ali menfaatleri için mesai sarf etmiş bu üç güzide eski siyasetçimiz görüşlerini, tavsiyelerini, mensubu oldukları bu necip milletimizle neden paylaşmıyorlar?”

“23 Haziran sadece İstanbul belediye başkanlığı seçimi değil”

23 Haziran İstanbul seçimleri belediye başkanlığı seçimini çok çok aşan bir tercihi ve ülkenin ikbali açısından önemli bir sınav meselesi olduğunu belirten Cemal Toptancı, “23 Haziran seçimlerini önemli kılan husus Türkiye’ye hasmane bakan dostluğunu değil, Türkiye’nin adeta düşmanları olan dış güçlerin ilgi odağında bulunması ve bu seçimin sonucunda ortaya çıkan sonuca göre Türkiye ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek isteyen bir zamanların ‘stratejik dostumuz’ dediğimiz cephenin ilgi odağında olması, içeride ki önemden kat kat daha fazla bir özellik taşıdığı için önemlidir.” şeklinde konuştu.

23 Haziran İstanbul seçimleri işte bunlar için önemli!

Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti olan İstanbul’a mutlaka sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Diyarbakır Sur Belediyesi eski Başkanı Cemal Toptancı Cemal Toptancı, sözlerini sözlerini şöyle tamamladı:

“AK Parti’nin İstanbul’u kazanması haçlı siyonizmin Türkiye’nin almak istediği S-400’ler açısından önemlidir. Kuzey Suriye sınırımızda ABD-İsrail ittifakı kendi güdümünde inşa etmek istediği kantonal terör yapılanması koridoru açısından 23 Haziran seçimleri önemlidir. Doğu Akdeniz’de çıkarmaya çalıştığımız ancak yine Haçlı Siyonizm’in karşı durduğu enerji politikamız açısından İstanbul seçimleri önemlidir. Ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için sabırsızlıkla bekleyen, ülke içindeki terörist örgütlerin, yıllarca Doğu ve Güneydoğu’da sınırlı kalmış terörist yapılanmanın İstanbul’a taşınma arzusuyla ilgi olduğu için 23 Haziran tarihi önemlidir.”

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:32
  1. Diyarbakır
  2. İstanbul
  3. Abdullah Gül
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Ali Babacan
  6. Siyaset Bilimci Cemal Toptancı

YORUM YAZ

  • MlymMlym24 dk önce
    Sinsi mahluklardan hiç mi hiç azetmem. Ahiretin olması ne kadar güzel bir şey.
  • TAKİTAKİ35 dk önce
    hani derin stratiji vardı hani selçukluların tuta inancı nasılda derin strateji olmuştu
  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Degerli AKiT editörleri, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı ve Davudoglu başbakanken bu zatlar aleyhinde bırakın böylesine koca manşetler atmayı aksine senelerce methiyeler düzdünüz. Ne oluyoruz yine bi yerlerden dügmelere mi basıldi!
  • hercaihercai49 dk önce
    Niyemi? Cunku bu ikilinin gotoslar2tleri Tel Aviv icin sallaniyor, sallamalari da yahudi olduklari icindir!

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