Diyarbakır Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Diyarbakır sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaştığı için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Her ilin coğrafi konumundan dolayı imsak ve iftar saatleri farklı olduğu için herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Ramazan ayında oruç tutmak için, Diyarbakır imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Diyarbakır sahur saat kaçta? Diyarbakır’da akşam ezanı kaçta okunuyor?