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Oruç Diyarbakır Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Diyarbakır sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Diyarbakır Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Diyarbakır sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaştığı için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Her ilin coğrafi konumundan dolayı imsak ve iftar saatleri farklı olduğu için herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Ramazan ayında oruç tutmak için, Diyarbakır imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Diyarbakır sahur saat kaçta? Diyarbakır’da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:01:00 -
Diyarbakır Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Diyarbakır sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayındaki orucu tutmamak çok büyük bir günahtır ve özür sahibi olmadıkça orucu kazaya bırakmamamız Peygamber Efendimiz (s.a.v)tarafından emredilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz” buyurmuştur. Peki, bu kadar önemli olan Ramazan orucu ne zaman başlıyor ve ilk imsak saat kaçta? İşte merak edilen haberin devamı…

Diyanet Ramazan Diyarbakır İmsakiyesi 2021

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

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