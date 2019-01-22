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Diyarbakır OSB'de yeni yatırımların önü açılacak

Teşvik uygulamasıyla yatırım için cazip hale gelen Diyarbakır OSB, girişimcilerin yıllardır beklediği atık su arıtma tesisine kavuşuyor - Tesisin yapımına başlanmasının ardından, 436 milyon lira yatırımla bin 770 kişiye istihdam sağlayacak 5 tekstil fabrikası kurulacak- Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı:- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sayesinde kısa süre içinde atık su tesisinin ihalesi yapılarak temeli atıldı. 36 milyon 800 bin lira tutarındaki tesis 2 yılda tamamlanacak"- Ünteks Tekstil temsilcisi Hüseyin Kaçmaz:- "Arıtma tesisinin faaliyete girmesiyle kısa sürede Diyarbakır'da tekstil yatırımlarında büyük gelişme olacak"

22 Ocak 2019 Salı 11:23
Diyarbakır OSB'de yeni yatırımların önü açılacak

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak atık su arıtma tesisi sayesinde ilk etapta faaliyete geçirilecek 5 fabrikada bin 770 kişi istihdam imkanı bulacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde yatırım için cazip hale gelen Diyarbakır OSB'ye girişimcilerin beklediği arıtma tesisi yapılıyor.

OSB yönetimi, fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma özelliğine sahip tesisin ihalesini kazanan firmayla 36,8 milyon liralık sözleşme imzalayarak yer teslimi yaptı.

Tesisin yapımına başlanmasıyla eş zamanlı olarak OSB'de ilk etapta Ünteks, Deniz Eksport, İskur, Miray ve Best Can Tekstil tarafından 436 milyon lira yatırımla bin 770 kişiye istihdam sağlayacak 5 tekstil fabrikası kurulacak.

- İstihdam 3 binden 7 bin 500'e ulaştı

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, AA muhabirine, 218 firmanın üretim yaptığı OSB'de bugüne kadar kimyasal işlem gerektiren yatırımların gerçekleşmediğini, sürekli ertelendiğini söyledi.

Teşvik uygulamasında Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölgeye yatırım yapacaklara sigorta primi, kurumlar vergisi, enerji ve kredi desteği gibi avantajlar sunulduğuna işaret eden Odabaşı, 5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de bu süre içinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısının 7 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

- Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Özellikle büyük firmaların kurmak istediği tekstil fabrikalarına atık su arıtma tesisi olmadığı için yer tahsisi yapamadıklarını anlatan Odabaşı, bu nedenle de OSB'nin yeterince gelişme gösteremediğini aktardı.

Odabaşı, bir süre önce Diyarbakır'ı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atık su arıtma tesisi yapılmasına ilişkin taleplerini iletme fırsatı bulduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sayesinde kısa süre içinde atık su tesisinin ihalesi yapılarak temeli atıldı. 36 milyon 800 bin lira tutarındaki tesis 2 yılda tamamlanacak. Cumhurbaşkanımıza büyük katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- "İstihdam 20 bine ulaşacak"

Çok sayıda firmanın yatırım için atık su arıtma tesisinin yapımını beklediğine dikkati çeken Odabaşı, şunları kaydetti:

"Yatırımcılara arsa tahsisi için ilave ikinci etap çalışmalarımız tamamlandı. 195 hektarlık bu alanla ilgili projemiz Bakanlıkça onaylandı. Burada yıl içinde girişimcilere arsa tahsisine başlayacağız. Bu alanla Diyarbakır OSB 950 dönüme, istihdamı ise 20 bine ulaşacak. Teşvik uygulaması büyük avantaj sağlıyor. 10 milyon dolar yatırım yapan 10 yılda parasını geri alıyor. Bu nedenle girişimcileri yatırım avantajını kaçırmamaya davet ediyoruz."

- Kumaş, boya için Çorlu'ya gönderiliyor

Ünteks Tekstil temsilcisi Hüseyin Kaçmaz da firma olarak 4 yıl önce Diyarbakır OSB'de bin kişinin çalıştığı iplik, konfeksiyon ve örme fabrikası kurduklarını söyledi.

OSB'de arıtma tesisi bulunmadığından tekstil boya fabrikası kuramadıklarını, bu nedenle ürettikleri kumaşı boyanması için Çorlu'ya gönderdiklerini dile getiren Kaçmaz, bunun da maliyet ve zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Kaçmaz, "OSB'ye büyük katkı sunacak arıtma tesisinin faaliyete girmesiyle kısa sürede Diyarbakır'da tekstil yatırımlarında büyük gelişme olacak." dedi.

Arıtma tesisinin yapımına başlanmasıyla birlikte 500 kişinin çalışacağı tekstil boyama fabrikasının inşaatını yapacaklarını belirten Kaçmaz, yatırımcıların arıtma tesisi kurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:23
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  2. tekstil
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