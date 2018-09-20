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Nöbetçi eczane Diyarbakır

Bugün Diyarbakır nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Diyarbakır ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Diyarbakır nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Diyarbakır'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

20 Eylül 2018 Perşembe 19:20
Nöbetçi eczane Diyarbakır

Bugün Diyarbakır nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Diyarbakır ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Diyarbakır nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Diyarbakır'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Özdemir Eczanesi Merkez

H. Evleri Mah. 2. Sok. No: 3 Genesis Hastanesi Yanı Ninova Avm

Aşiti Eczanesi Merkez

Musa Ant. Cad. Üzeri ( 75. Yola Yakın ) 6 Nolu Aile

Yenihal Eczanesi Merkez

Bağcılar Mah. Yenihal Kavşağı 1163. Sok. Tabier Lahmacun Yanı Star Düğün Salonu

Fırat Eczanesi Merkez

Merkez Baglar Mah. Nükhet Çoskun Cad. No 58/a Nükhet Coşkun Cad. Nükhetcoşkun İlkokulu

Furkan Eczanesi Merkez

Turgut Özal Bulvarı No: 97 / A Tesisler Civarı Semt Polikliniği ( Bağlar Diş Polikliniği )

Melih Eczanesi Merkez

Ofis Akkoyunlu Cad. ( Tmo ) Toprak Mahsulleri Ofisi Lojmanları Karşısı. Ofis

Med Eczanesi Merkez

Aliemiri 1. Sok. 6/c Venevidi Hastanesi Acil

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:20
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