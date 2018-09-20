Nöbetçi eczane Diyarbakır
Bugün Diyarbakır nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Diyarbakır ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Diyarbakır nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Diyarbakır'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?20 Eylül 2018 Perşembe 19:20
Bugün Diyarbakır nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Diyarbakır ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Diyarbakır nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Diyarbakır'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?
Özdemir Eczanesi Merkez
H. Evleri Mah. 2. Sok. No: 3 Genesis Hastanesi Yanı Ninova Avm
Aşiti Eczanesi Merkez
Musa Ant. Cad. Üzeri ( 75. Yola Yakın ) 6 Nolu Aile
Yenihal Eczanesi Merkez
Bağcılar Mah. Yenihal Kavşağı 1163. Sok. Tabier Lahmacun Yanı Star Düğün Salonu
Fırat Eczanesi Merkez
Merkez Baglar Mah. Nükhet Çoskun Cad. No 58/a Nükhet Coşkun Cad. Nükhetcoşkun İlkokulu
Furkan Eczanesi Merkez
Turgut Özal Bulvarı No: 97 / A Tesisler Civarı Semt Polikliniği ( Bağlar Diş Polikliniği )
Melih Eczanesi Merkez
Ofis Akkoyunlu Cad. ( Tmo ) Toprak Mahsulleri Ofisi Lojmanları Karşısı. Ofis
Med Eczanesi Merkez
Aliemiri 1. Sok. 6/c Venevidi Hastanesi Acil
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