Diyarbakır namaz vakitleri 2018 | Diyanet Diyarbakır ezan saatleri cuma vakti

Peygamberler şehri Diyarbakır’da namaz vakitlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet takvimine göre Diyarbakır ezan saatleri ne zaman, Diyarbakır sabah, öğlen, ikinci, akşam ve yatsı namazı saat kaçta giriyor? İşte Diyarbakır’ın beş vakit namaz vakitlerini içeren haftalık ezan saatleri

Namaz dinin direği, Müslümanın miracı, insanlığın kurtuluş reçetesi, amellerin en hası ve suallerin ilki namaz olacaktır. Bir kulun Allah`ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi yine namazdır. Namaz, tüm günah ve pisliklerden temizleyen bir ibadettir. Allah’a ulaşmak için en büyük aracıdır namaz. Onun için Müslüman günde beş vakit Allah’ın huzurunda namazla huşuya erer. Namazla Yüce Yaradanı ile konuşur, dertleşir, dua ve niyazda bulunur. Peki namaz saatleri nedir? Diyanet namaz vakitleri, Diyarbakır ezan saatleri, Diyarbakır beş vakit namazı saatleri kaçta? Diyarbakır namaz vakitleri 2018 diyanet, Diyarbakır ezan vakitleri 2018, Diyarbakrır imsakiye, Diyarbakir bağlar namaz vakitleri, İşte Diyarbakır iftar vakti 2018 haftalık namaz saatleri:

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