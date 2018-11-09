THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Diyarbakır namaz vakitleri 2018 | Diyanet Diyarbakır ezan saatleri cuma vakti

Peygamberler şehri Diyarbakır’da namaz vakitlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet takvimine göre Diyarbakır ezan saatleri ne zaman, Diyarbakır sabah, öğlen, ikinci, akşam ve yatsı namazı saat kaçta giriyor? İşte Diyarbakır’ın beş vakit namaz vakitlerini içeren haftalık ezan saatleri

09 Kasım 2018 Cuma 10:26
Diyarbakır namaz vakitleri 2018 | Diyanet Diyarbakır ezan saatleri cuma vakti

Peygamberler şehri Diyarbakır’da namaz vakitlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Diyanet takvimine göre Diyarbakır ezan saatleri ne zaman, Diyarbakır sabah, öğlen, ikinci, akşam ve yatsı namazı saat kaçta giriyor? İşte Diyarbakır’ın beş vakit namaz vakitlerini içeren haftalık ezan saatleri

Namaz dinin direği, Müslümanın miracı, insanlığın kurtuluş reçetesi, amellerin en hası ve suallerin ilki namaz olacaktır.  Bir kulun Allah`ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi yine namazdır. Namaz, tüm günah ve pisliklerden temizleyen bir ibadettir. Allah’a ulaşmak için en büyük aracıdır namaz. Onun için Müslüman günde beş vakit Allah’ın huzurunda namazla huşuya erer. Namazla Yüce Yaradanı ile konuşur, dertleşir, dua ve niyazda bulunur. Peki namaz saatleri nedir? Diyanet namaz vakitleri, Diyarbakır ezan saatleri, Diyarbakır beş vakit namazı saatleri kaçta? Diyarbakır namaz vakitleri 2018 diyanet, Diyarbakır ezan vakitleri 2018, Diyarbakrır imsakiye, Diyarbakir bağlar namaz vakitleri, İşte Diyarbakır iftar vakti 2018 haftalık namaz saatleri:

Diyanet namaz vakitleri tüm illerin için namaz saatleri tıklayınız

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:26
  1. Diyarbakır
  2. diyarbakır namaz vakitleri 2018 diyanet
  3. diyarbakır ezan vakitleri 2018
  4. diyarbakır namaz vakitleri indir
  5. diyarbakır iftar vakti
  6. diyarbakır imsakiye
  7. diyarbakir baglar namaz vakitleri
  8. diyarbakır iftar vakti 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. “Kızımız Trump’a karşı duracak”
    3. Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet..
    4. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam..
    5. Sağ iktidarda sol müfredatta
    6. FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı
    7. Uluslararası Uzay İstasyonu..
    8. Aydınlık ya cahil ya da yalancı!
    9. Isıtılan tütüne uzman uyarısı!
    10. 3 FETÖ'cü asker gözaltına alındı
    11. AYM kararını açıkladı! O partinin mal..
    12. 247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem..
    13. Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz..
    14. Türkiye'ye 200 milyar dolar geldi
    15. Eylül satışlarında yabancı bereketi
    16. Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak..
    17. İzmir'de terör operasyonu: 9 kişi..
    18. Elele eylemine ihraç verenler dışarda,..
    19. Moody’s’den algı operasyonu
    20. Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı edecek?
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?