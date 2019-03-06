Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı. Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hasan Aslan’ın dün akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. Aslan’ın görevden alınış gerekçesi öğrenilemezken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çalışan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer’in atandığı kaydedildi.

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