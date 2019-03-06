0553 313 94 23

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:41
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevden alındı.

 

Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hasan Aslan’ın dün akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. Aslan’ın görevden alınış gerekçesi öğrenilemezken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çalışan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer’in atandığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:41
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'nın iki dev kulübü Edin Visca'ya talip oldu!
    1. Almanya'nın iki dev kulübü Edin..
    2. Beşiktaş’ta Konyaspor hazırlıkları..
    3. İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi’ne..
    4. Uluslararası Sinema ve Gençlik..
    5. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    6. Hıdırellez 2019 ne zaman | Hıdırellez..
    7. İsmet Yıldırım, mimar ve mühendislerle..
    8. Endonezya’daki maden faciasında ölü..
    9. HDP ile bir olanları patates soğan..
    10. İş dünyası ile bir araya gelen Hazine..
    11. Türkiye'den İsrail hamlesi! RASAT'ın..
    12. Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret
    13. Tur tekneleri turizm sezonuna..
    14. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    15. Bakan Turhan kopilot aracı kullandı
    16. Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık..
    17. Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık..
    18. Uysal , Meydankavağı sakinleriyle..
    19. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
    20. Ardahan'da cezaevi görevlileri..
    21. Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
    22. Başkan Çiftçi: "Gürün’ü güzel yerlere..
    23. Benzinle saçını yıkamak istedi...
    24. ÇOMÜ’den açıklama
    25. Gezici deprem simülasyon tırında..
    26. Küçükçekmece’de 15 yaşında çocuğun..
    27. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
    28. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
    29. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
    30. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!