Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yurt dışında yaşayan kişinin Diyarbakır'daki banka şubesinde bulunan parasının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığına ilişkin savcılığa yaptığı başvurunun ardından başlattığı çalışma sürüyor.

Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen, aralarında suç örgütü elebaşının da yer aldığı 12 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Savcılığa yapılan başvurunun ardından polis ekiplerince 4 ay süren çalışma sonucu suç örgütünün, özellikle yurt dışında yaşayan, Türkiye'deki banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan ve uzun zamandır hesaplarında işlem yapmayan kişiler adına sahte borç senedi düzenlediğini belirlemiş, şebeke üyelerinin sahte ikametgah ve kimlik düzenlemek suretiyle usulsuz tebligat yaptırarak, banka hesaplarına haciz koydurduğunu tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin bu yöntemle 9 banka müşterisinin hesaplarındaki 5 milyon lirayı çekmeye çalıştıklarının belirlenmesinin ardından polis ekipleri, telefonla ikaz etmeye çalışmış ancak bu kişiler emniyetten arandıklarına inanmamış, bunun üzerine görevliler, banka müşterileri veya yakınlarını polis merkezine davet ederek durumu iletmişti.

Polis ekipleri, bu sayede hesaplardan yaklaşık 3 milyon liranın çekilmesini engellemişti.

Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.