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Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Kasım 2018 Salı 20:33
Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 37 şüpheli şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 35 şüpheli şahıs yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:33
  1. Diyarbakır
  2. fetö

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