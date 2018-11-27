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Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 9'u tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 20:15
Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında gözaltına alından 35 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri birtakım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen muvazzaf binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 21 astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:15
  1. Diyarbakır
  2. FETÖ
  3. operasyon

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