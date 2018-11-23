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Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgüt üyelerini ankesörlü, umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

23 Kasım 2018 Cuma 10:12
Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli için operasyon başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru şahısları birtakım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf binbaşı, iki yüzbaşı, üsteğmen, 21 astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen iki askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden astsubay olmak üzere 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:12
  1. Diyarbakır
  2. FETÖ/PDY
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